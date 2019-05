Fantasztikusan énekel Renee Zellweger az új Judy Garland-filmben

A hang és a látvány együtt egyszerűen tökéletes.

Megérkezett a Judy című filmhez az első előzetes, melyben végre énekelni is hallhatjuk a Judy Garlanddá maszkírozott Renée Zellwegert. Két évvel a film bejelentése után, a múlt héten debütáltak az alkotás első fotói, most pedig a trailerben vesz le mindenkit a lábáról lenyűgöző hangjával a Bridget Jones-filmek sztárja.

Zellweger játszott a Chicago című musical filmben, melyben már megcsillogtatta énektudását, valamint a Jerry Maguire – A nagy hátraarcban és a Hideghegyben is, amelyért 2004-ben elnyerte a legjobb női mellékszereplőnek járó Oscar-díjat. Nem kizárt, hogy az újabb szobrot Garland szerepe hozza meg neki.

A film 1968 telén kezdődik, amikor Garland Londonba érkezett, hogy egy sor koncertet adjon a Talk of the Town klubban, amely ma Hippodrome Casino néven fut -számolt be róla korábban az MTI. Az alkotás szeptember 27-én debütál Amerikában, melyet Rupert Goold rendezett.