Ariana Grande az új Audrey Hepburn

Egy híres divatcég arca lett az énekesnő.

Blake Edwards 1961-es klasszikusában, az Álom luxuskivitelben (Breakfast at Tiffany’s) című filmben látható az a Givenchy-ruha melyet Audrey Hepburn visel.

Most, hogy Ariana Grande lett a Givenchy új reklámarca, a divatcég rögtön be is öltöztette a legendás ruhába egy fekete-fehér reklámfilm erejéig. Az „árukapcsolás” nem véletlen, ugyanis Ariana 7 Rings című dalában megidézi a legendás üzletet.

Még egy ekkora sztárnak sem aprópénz, hogy megállapodást kötnek vele egy ilyen promócióra, nem véletlen, hogy Ariana így köszönte meg az Instagramon a szerződést a világhírű cégnek. „Szavakkal nem tudom leírni, mennyire nagy megtiszteltetés ez nekem. Mindig is rajongtam ezért a márkáért, és most nagyon boldog vagyok. Izgatottan várom a közös munkát.” – idézi az énekesnőt a Hollywoodlife.