Idáig süllyedt Dennis Rodman - kétszer is lopáson kapták barátaival

Az exsportoló próbaidőn van, mégis ilyen botrányokba keveredik.

Sic transit gloria mundi – tartja a latin mondás, azaz így múlik el a világ dicsősége. Dennis Rodman, a 80-as, 90-es évek NBA-sztárja, aki karrierje befejezése után is ugyanolyan fenegyerek maradt, mint a pályán volt, nem bír magával.

Dennis Rodman (Fotó: Sipa)

Eleve az észak-koreai diktátorral, Kim Dzsongunnal haverkodott pár éve, mostanában azonban az alkohol a legjobb barátja. A Féreg becenevű ex-kosaras tavaly például annyira részegen vezetett, hogy szondáztatáskor egészen egyszerűen nem látott, és miután bevitték az őrsre, ott további hét órán keresztül delíriumos állapotban volt. Jelenleg is próbaidőn van, de úgy tűnik, minden veszélyérzet nélkül éli mindennapjait szabadlábon.

Két egymást követő napon ment be ugyanabba a Newport Beach-i butikba barátaival, akik közül mindkét alkalommal ugyanaz a nő a társaságból meglopta az üzletet. Olyannyira pofátlan volt a hölgy, hogy másnap az előző napon ellopott ruhában tért be. Pechjükre kamera rögzítette a bűncselekményt, a szembesítés is megtörtént, ők azonban mindent tagadtak. A TMZ információi szerint nem történt feljelentés.

Az egykor dollármilliókat kereső, majd azt elkábítószerező és elivó Dennis Rodman társasága is „megéri tehát a pénzét”.