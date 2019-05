Oscar-visszaszámlálás: a Rocketman nagyobb siker lehet, mint a Bohém rapszódia

Már most a filmes díjátadó favoritjának vélik a szakértők a filmet.

A Goldderby.com szórakoztatóipari portálon rendszeresen megsaccolják, mekkora sikerre számíthat egy-egy film, különös tekintettel az Oscarokra és a bevételre.

Most két hasonló filmet versenyeztettek: a Bohém rapszódia és a Rocketman is excentrikus popsztárokról szól (Freddie Mercuryról, illetve Elton Johnról) és főszerep jut bennük a zenének. Az eredmény, hogy a hamarosan látható Rocketman nagyobb sikerre számíthat, mint a Bohém rapszódia, pedig ez utóbbi is szépen aratott mind az Oscar-gálán, mind a mozipénztárakban. Hogy miért?

A Rocketman főszereplője, Taron Egerton tud énekelni, míg a Bohém rapszódia Oscar-díjas sztárja, Rami Malek kevésbé tehetséges e téren, ezért hangjához hozzákeverték Marc Matel vokálját, aki tökéletesen tudja utánozni Mercuryt.

A Rocketmanben több a híres színész. Többek között Jamie Bell (Billie Elliot), Richard Madden (Trónok harca) és Bryce Dallas Howard (Jurassic World 1-2.) szerepelnek Egerton oldalán, míg a Bohém rapszódia kevesebb nagy nevet tudott felsorakoztatni.

A történet hőse áldását adta a produkcióra. Elton John aktívan részt vett a Rocketman elkészítésében, rendszeresen konzultált az alkotókkal és a főszereplővel, ráadásul ő az egyik executive producer. A Bohém rapszódia esetében ez az opció nem állt rendelkezésre, a sztorit a Queen két tagja, Brian May és Roger Taylor elmondása alapján rakták össze.

Az már csak hab a tortán, hogy mindkét filmet Dexter Fletcher rendezte, ezért érdekes lesz megnézni, hogy a Rocketmanben mit tudott kihozni a jobb alapanyagból.