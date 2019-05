Harmadszorra valóra vált a tündérmese - eljegyezték Hilary Duffot

Az újdonsült anyuka közösségi oldalán már meg is mutatta hatalmas gyémántját.

Hilary Duffot eljegyezték – derült ki csütörtökön az Instagram oldaláról. A 31 éves színésznőt, akit a legtöbben a Lizzie McGuire című Disney sorozatból ismerhetnek, feleségül kérte kislánya édesapja, Matthew Koma.

A páros 2018 ősze óta egy gyönyörű kislányt nevel, aki a különleges, Banks Violet Bair nevet kapta. A nagy bejelentést Hilary két fotóval tette meg, de mindkettőn jól látható a lényeg, mégpedig a méretes eljegyzési gyűrű.

Úgy tűnik, hogy a párnak jót tett a bemelegítés, ugyanis már kétszer szakítottak, miután maguk is rájöttek, hogy egymás nélkül nem tudják elképzelni az életüket. Hilary egy korábbi interjúban elárulta, hogyha a szakítások alkalmával egyik fél sem sérül túlságosan, mindent rendbe lehet hozni. Barátokként kezdték, majd kollégákként folytatták, Matthew ugyanis több dalt is írt az énekes-színésznőnek, az “Arms Around a Memory” és a “Confetti” is az ő nevéhez köthető.

Míg Matthewnak ez lesz az első házassága, addig Hilary másodszor fut neki, előző férjétől, a hokijátékos Mike Comrie-tól évekkel ezelőtt elvált, tőle született fia, Luca Cruz.