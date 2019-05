Majomként illusztrálta a bemondó Meghan és Harry kisfiát - azonnal kirúgták

Menesztette egyik munkatársát csütörtökön a BBC rádió, mert a műsorvezető óriási felháborodást keltő, rasszista ízű Twitter-bejegyzést tett közzé Harry herceg és felesége, Meghan hercegnő e héten született kisfiáról.

Danny Baker, a BBC radio personality, was fired after tweeting an image of a couple holding hands with a suited chimpanzee alongside the caption: “Royal Baby leaves hospital.” https://t.co/ewpuZbQQ4I

— The New York Times (@nytimes) 2019. május 9.