Chris Evans váratlanul megjelent húszéves osztálytalálkozóján

Chris Evans bár a Bosszúállók: Végjáték körútján túl van, jelenleg is filmet forgat, arra azonban a hétvégén szakított időt, hogy részt vegyen 20. osztálytalálkozóján. A Lincoln-Sudbury Regional High School egykori diákjait megdöbbentette, hogy a sztár is megjelent az eseményen, azzal pedig többeket megnevettetett, hogy ő is felragasztotta a névtáblát a felsőjére, mintha nem tudná mindenki, ki is ő.

A picture of Chris Evans at his high school reunion. Did you know I went to hs with him? Yes, it's true, that's me on the right. pic.twitter.com/DCajPXbuwL

— Ⓡⓔⓔⓥⓔⓢ (@singfromthehair) 2019. május 7.