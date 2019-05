Leleplezték a dátumokat: három új Star Wars-film érkezik a mozikba

Három új Star Wars-film bemutatóját jelentette be kedden a Disney filmvállalat a következő nyolc év filmmegjelenéseit ismertetve, amelyből az is kiderült, hogy James Cameron Avatar-folytatásainak premierje ismét későbbre csúszott.

Disney announces that a new #StarWars trilogy is starting in 2022.

Also, Avatar 2 has been pushed back to December 2021: https://t.co/jDT5GO5Wiq pic.twitter.com/kLGZkqKwih

— Complex (@Complex) 2019. május 7.