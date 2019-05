Megérkeztek az első fotók Meghan és Harry angyali kisfiáról

Az anyuka szerint a pici igazán nyugodt kisbaba.

Ahogy azt Harry herceg hétfői bejelentésében is említette, szerdán végre ő és felesége, Meghan hercegné a világnak is megmutatta elsőszülött gyermekét, de a nevét még mindig nem hozták nyilvánosságra. A legvalószínűbb tippek között van a néhai Diana hercegné családneve, a Spencer (ez Amerikában egyébként gyakori keresztnév), az Arthur, az Alexander, a James és a Philip is.

Meghan and Harry's #royalbaby makes his first appearance! "I have the two best guys in the world, so I'm really happy," says the Duchess of Sussex https://t.co/Qlt4LS1PgR pic.twitter.com/WaByMftOFS — CNN (@CNN) 2019. május 8.

A pár a Windsori kastélyban fogadta a sajtó jeles képviselőit, ahol csemetéjükkel láthatóan örömteli hangulatban fotózkodtak. Az eseményre a brit sajtó meglepetésére egy amerikai csatorna, a CBS közvetítőjét is meghívta a pár, így Meghan közeli barátai is élőben figyelemmel kísérhették a különleges pillanatokat. A fotózásra azután került sor, hogy a királyi családból elsőként, Erzsébet királynő találkozott dédunokájával a Windsori kastélyban délután.

“Nagyon jó kisbaba, igazán nyugodt. Fatasztikus, igazán csodálatos. Enyém a világ két legcsodálatosabb férfija. Olyan, akár egy álom, fantasztikus volt az elmúlt két nap” – nyilatkozta Meghan.

The Duke and Duchess of Sussex and their newborn son inside Windsor Castle. #babysussex #RoyalBaby pic.twitter.com/xjKfOKt1v7 — Prince Louis (@PrinceHRHLouis) 2019. május 8.

A 3260 gramm súllyal született kisfiú – aki a hetedik a brit trónutódlási sorban – hétfő hajnalban jött a világra, de a sajtót csupán több órás késéssel tájékoztatták az örömhírről. Bár Meghan az előzetes információk szerint otthonszülést tervezett, a Dailymail informátora arról számolt be, hogy Harry herceg még vasárnap észrevétlenül kórházba vitte feleségét. A pár választása végül az amerikai kézben lévő londoni The Portland kórházra esett, ahol korábban Victoria Beckham és Kate Winslet is szült.

A baba az első a mindenkori angol-brit uralkodók egyenes ági leszármazottai közül, aki amerikai állampolgárként jött a világra. Édesanyja ugyanis változatlanul amerikai állampolgár, a hercegi házaspár első gyermeke így automatikusan amerikai–brit kettős állampolgárságú.