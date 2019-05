Harrison Ford és Mark Hamill megható sorokkal búcsúzik Chewbacca megformálójától

Öt Star Wars-filmben bújt a vuki Chewbacca jelmezébe az angol-amerikai színész, Peter Mayhew, aki a napokban hunyt el 74 éves korában. A család május 2-án jelentette be a Twitteren a gyászhírt, azonban azóta már a sorozat legnagyobb sztárjai, illetve maga George Lucas is megszólalt a tragédia kapcsán.

"We are deeply saddened today by the news of Peter Mayhew’s passing. Since 1976, Peter’s iconic portrayal of the loyal, lovable Chewbacca has been absolutely integral to the character’s success, and to the Star Wars saga itself."-Kathleen Kennedy. pic.twitter.com/XO2Nypug1d

