Elviselhetetlen fájdalmak közepette vezette a díjátadót, néhány órával később már operálták

Az énekesnőn nem látszott, mennyire rosszul van.

Idén a 37 éves dalos pacsirtát, Kelly Clarksont kérték fel a Billboard zenei díjátadó műsorvezetésére, melyet profihoz méltón kivitelezett. A Just Jared hírei azonban még professzionálisabb megvilágításba helyezte az énekesnő szerda esti teljesítményét, melyhez két előadott dal is társult, ugyanis, mint kiderült, elviselhetetlen hasi fájdalmai voltak egész este. Kellyt csütörtök reggel már műtötték, el kellett távolítani a vakbelét.

Az est házigazdája, Kelly Clarkson (Fotó: Getty Images)

Azután, hogy véget ért a show Kelly Las Vegasból azonnal hazarepült Los Angelesbe, az orvosai pedig néhány órával később már a műtétre készítették fel.

“Nem fogok hazudni, talán igaz, talán nem, hogy zokogásban törtem ki, amikor véget ért az átadó. Most már jól vagyok, köszönhetően néhány fantasztikus embernek a Cedars-Sinai Kórházban. Azonnal hazautaztam a műsor után, reggel megoperáltak, és most szuperül érzem magam.” – üzente rajongóinak Clarkson, aki azt is bevallotta, hogy valójában már napok óta fájt a hasa.