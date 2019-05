A gyönyörű Keira Knightley második gyermekét várja

A színésznő a Chanel nagykövete, aki stílusosan a márka kismamaruhájában leplezte le gömbölyödő pocakját.

Bébibumm várható idén is a sztárok körében, mint csütörtökön kiderült, Blake Lively harmadik gyermekét várja, most pedig újabb színésznőnek örülhetünk, Keira Knightley is várandós, ő a második csemetéjét hordja a szíve alatt – számolt be róla az Elle magazin.

Keira Knightley (Fotó: Getty Images/Marc Piasecki)

A gyönyörű Keira a Chanel J12 óra kollekciójának a bemutatóján jelent meg férjével, James Rightonnal Párizsban, ahol azonnal a színésznő kerekedő pocakja lett a fő téma. Keira egy mell alatt bővülő Chanel ruhát választott a nagy bejelentéshez, haja pedig lágy hullámokban omlott a vállára.

A 34 éves híresség egy négyéves kislány anyukája, aki a különleges, és kicsit sem lányos Edie Knightley Righton nevet viseli.

Keira Knightley és James Righton (Fotó: Getty Images/Bertrand Rindoff Petroff)

Keira korábban a Feminists Don’t Wear Pink (and other lies) című könyvben megjelent esszéjében őszintén kritizálta azokat a kismamákat, akik a szülés után alakjukkal, külsejükkel, és a külvilág véleményével foglalkoznak. Többek között Katalin hercegné szülés utáni megjelenését is kemény szavakkal illette, aki mint tudjuk, hét órával gyermeke megszületése után, már kisminkelve, magassarkúban mosolygott a sajtónak a kórház előtt.

Ez az esemény azért is érintette érzékenyen a színésznőt, mivel egy nappal Sarolta cambridge-i hercegnő születése előtt adott életet ő is kislányának.