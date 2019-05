Jude Law feleségül vette álmai nőjét

A pár a várakozásokkal ellentétben nem külföldön, hanem egy londoni városházán mondta ki az igent.

A Page Six még februárban megneszelte, hogy szintet készül lépni Jude Law és kedvese, Phillipa Coan kapcsolata. A 46 éves színész az előzetes hírek szerint fényűző franciaországi lagzit tervezett, a meghívottak között pedig számtalan híresség is szerepelt volna, a valóság azonban az, hogy a 46 éves sztár és a 32 éves vállalati pszichológus a londoni Old Marylebone városházán mondták ki az igent május elsején. Jude exfeleségétől, Sadie Frosttól született fiát, Raffertyt kérte fel a tanújának.

Jude Law és Phillipa Coan (Fotó: Getty Images/Karwai Tang)

A szemtanúk szerint a pár egy sofőr vezette Range Roverrel érkezett, a ceremónián pedig csak a szűk család vett részt. Később gyűrűkkel az ujjaikon a terepjáróval távoztak, és nem pózoltak a rájuk váró fotósoknak.

A rongyrázás tehát elmaradt, de ez nem jelenti azt, hogy a későbbiekben nem tartanak egy fogadást, melyen már részt vesz a korábban beharangozott illusztris vendégsereg.