Daniel Craig dublőre még a színésznél is szívdöglesztőbb

Bemutatjuk Rousseau-t, Jean-Charles Rousseau-t, aki a 25. James Bond-moziban a 007-es dublőrét alakítja. A minap kiszivárgott néhány fotó a 25. Bond-mozi forgatásáról, azóta pedig Craig kaszkadőre komoly sajtót kapott. A sármőr korábban olyan filmekben szerepelt, mint A Fantom visszatér, a Mission Impossible, vagy a Jason Bourne.

