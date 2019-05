Meglepetés esküvő: a Trónok harca Sansája hozzáment Joe Jonashoz

Sophie Turner és Joe 2017 ősze óta járt jegyben.

Az biztos, hogy nem ez volt az év esküvője, mindenesetre Sophie Turner és Joe Jonas szerda óta hivatalosan is férj és feleség. A pár korábban már elismerte, hogy idén nyárra tervezi a nagy napot, valamint azt is, hogy nem rendeznek olyan fényűző fogadást, mint Joe testvére Nick, aki három ceremónián is nőül vette decemberben Priyanka Choprát.

Sophie Turner és Joe Jonas (Fotó: Getty Images/ Jeff Kravitz)

Arra azonban vélhetően senki sem gondolt, hogy a pár egy vegasi lagzit tervez, a rajongókat sokként érte a menyegző híre. Sophie és Joe szerda este a Billboard zenei díjátadón együtt jelent meg, ahol az énekes a Jonas Brothersszel az esemény sztárfellépője volt, majd két órával később már “Elvis” celebrálásával fogadott örök hűséget Sophie-nak egy kápolnában. A Dailymail cikkében összeszedte a vendégek által készített összes Instagram sztorit, hogy a rajongók bepillantást kaphassanak a ceremóniába.

A vendégek között olyan hírességek is jelen voltak, mint Diplo, Khalid és a Dan + Shay duó tagjai. Arról egyelőre nincs információ, hogy az ifjú pár rögtönözte-e a lagzit, vagy mindig ez volt a tervük, a pletykák szerint azonban egy családi esküvőre és fogadásra még sor kerülhet a következő hetekben.