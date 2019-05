Pink bevallotta, hogy elvesztette az első gyermekét

Az énekesnő új lemezén énekli ki magából a fájdalmát.

Pinket legújabb lemeze, a Hurts 2B Human kapcsán interjúvolta meg az USA Today, a beszélgetésből pedig kiderült, mi is ihlette a korongon felcsendülő néhány dal szövegét.

“Én 17 éves korom óta utáltam a saját testem, és a testem is utált engem. Csak hogy értsétek, miért mondom ezt, mindig is fiús külsőm volt, sportos alakom, 17 évesen pedig elvetéltem, pedig meg szerettem volna tartani a babát” – vallotta be a kétgyermekes énekesnő, aki azt sem titkolja tovább, hogy azóta többször is megtörtént vele a tragédia.

Pink úgy gondolja, ha beszél élete nehéz pillanatairól, az segít neki továbblépni, melyhez szerinte nyers humora is hozzásegíti. A 39 éves popsztár 2001 óta alkot egy párt férjével, Carey Harttal, akitől kislánya, a 7 éves Willow, és fia, a 2 éves Jameson született.