Néhány szerencsés Emilia Clarke-kal nézheti az utolsó Trónok harca részt

A VIP vetítéshez egy jó ügyet kell támogatnia a rajongóknak.

Az Omaze oldalán újabb sztárfelajánlás hódít, még pedig Emilia Clarke-é, aki a jó ügy érdekében néhány rajongóval fogja megnézni sorozata, a Trónok harca utolsó epizódját. A portál összefoglalja az akció lényegét: bárki, aki licitál a különleges privát vetítésre, lehetőséget kap arra, hogy három barátjával egy egész estét együtt tölthessen a Sárkányok anyjával. A színésznő egy elképesztő felhívást is készített az aukcióhoz, melyhez Havas Jonnak öltözve járta be New York-i Times Square-t, ahol senki sem ismerte fel.

Bár Emilia spoilereket nem ígér, szívesen mesél majd a nyerteseknek a forgatásokról, kedvenc élményeiről, és persze a közös fotózkodás sem marad el. A legkisebb adományozható összeg 10 dollár, a legnagyobb pedig 5 ezer.

Néhány hete sokkolta a világot Emilia vallomása, miszerint évekkel ezelőtt agyi aneurizmát fedeztek fel nála, melyet végül meg is műtöttek. Erről a The New Yorker magazinnak írt cikkében mesélt először, melyből kiderült, hogy 2011-ben és 2013-ban is életmentő műtéten esett át, és félő volt, hogy agykárosodást szenved, de szerencsére maradandó következményei nem lettek a műtéteinek.

Emilia Clarke a Trónok harca, Khaleesije (Fotó: Rex Features)

Az aukció teljes bevétele így persze a színésznő tavasszal életre hívott alapítványához kerül, a SameYou-hoz, mely olyan embereket támogat, akik hasonló betegségben szenvednek, mint ő, vagy abból épülnek fel.