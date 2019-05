Kedvenc jeleneteik közül válogattak az Agymenők főszereplői

Vészesen közeledik minden idők egyik legkedveltebb sit-comjának, az Agymenőknek a fináléja, mely előtt a főszereplők arról meséltek a rajongóknak, melyik volt az elmúlt 12 évadban a kedvenc jelenetük.

With just a few weeks until the series signs off with a special one-hour finale on May 16th, we spoke with The #BigBangTheory cast about some of their favorite moments and guest stars in this nostalgic look back. pic.twitter.com/QuB5ZHZ8vj

— The Big Bang Theory (@bigbangtheory) 2019. április 26.