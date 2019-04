Halle Berry három bordáját törte a John Wick 3 miatt

De így is hálás ezért a kemény időszakért, mert az edzések magabiztosabb, fiatalosabb és energikusabb emberré alakították.

Halle Berry Instagram oldaláról tudhatják a rajongók, mennyire komolyan vette a John Wick háromra való felkészülést.

„Sosem edzettem ilyen keményen” – írta ősszel az Instán a színésznő, majd így folytatja: „A határaid feszegetéséhez a legalkalmasabb módszer, ha szerepelni fogsz a John Wick 3-ban. A mostani edzések a fizikai feljavuláson túl magabiztosabb, fiatalosabb és energikusabb emberré alakítottak engem, és rájöttem arra is, ha egy edzőteremben te vagy a legfittebb, akkor rossz teremben vagy!”

Berry az Extra magazinnak most pedig azt is elárulta, hogy a kemény felkészülés komoly áldozatot is követelt, ugyanis három bordáját is eltörte.

“Nem tudom, hogy történt, gyakorlás közben három bordámat törtem, de olyan ez nekem, mint egy becsületjelvény. Törött csonttal dolgoztam egy ideig, míg már nem tudtam megmozdulni” – mesélte az 52 éves színésznő.

A John Wick: 3. felvonás – Parabellum május 16-án debütál a magyar mozikban.