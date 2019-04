Csillagászati összegért kelhet el egy 1979-es Darth Vader-jelmez

Akár a kétmillió dolláros (578 millió forint) leütési árat is elérheti a Bonhams aukciósház májusra meghirdetett Los Angeles-i árverésén egy 1979-ben készült teljes Darth Vader-jelmez, amelyet a Csillagok háborúja-filmek premierjein és rajongói találkozókon használtak.

'Star Wars' Darth Vader costume could go for $2 million at auction. More here: https://t.co/FUayFI3DML pic.twitter.com/5wzQC2t7gD

— Reuters Top News (@Reuters) 2019. április 29.