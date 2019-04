Arnold Schwarzenegger nem is lehetne büszkébb szerelemgyerekére

Apa és fia az utóbbi években szoros kapcsolatot alakított ki.

Azt eddig is lehetett tudni, hogy Ausztria „ausztrikumának”, Arnold Schwarnezeggernek a 21 éves fia, Joseph Banea arcra kiköpött apja. Azt is lehetett tudni, hogy ő is a testépítés szenvedélyének hódol, ami miatt a színész nagyon büszke rá. Most viszont nem emiatt dagad Arnold keble, fia újabb mérföldkőhöz érkezett, a hétvégén ugyanis lediplomázott.

“Gratulálok Joseph! Négy évnyi kemény munka a Pepperdine Egyetem üzleti szakán most meghozta az eredményét, ez a te napod! Megérdemled az ünneplést, nagyon büszke vagyok rád. Szeretlek!” – idézi a Just Jared Schwarzenegger Instagram posztját.

A „kis” Joseph Mildred Patricia Banea és a Terminátor szerelemgyereke, aki Kaliforniában született. Édesanyja az idő alatt folytatott viszonyt a színészlegendával, amikor annak házvezetőnőjeként dolgozott. A fiatalember eredetileg szakácsnak készült, mely végzettségét nem kizárt, hogy egy saját étteremben kamatoztatná, amit most tökéletesen kiegészítenek üzleti tanulmányai.