Taylor Swift egy titkot is elrejtett legújabb klipjében

A rajongók szerint az egyik cica a kulcs.

Annyi bizonyos, hogy a frissen megjelent vadonatúj Taylor Swift-klip, a ME! rettentően hasít a YouTube-on, de a cseles énekesnő le is tesztelte a rajongókat, hogy kitalálják-e mi a titok a videóban.

Mivel Swiftnek eddig két cicája volt, név szerint Olivia Benson és Meredith Grey, így azonnal feltűnt az éles szeműeknek, hogy egy eddig soha nem látott, harmadik macska is szerepel a klipben. A ME!-t egyébként a Panic! At The Disco énekesével, Brendon Urie-val adja elő, és a sztori szerint tőle kapja ajándékba a cicust, de a többség és a Dailymail is arra tippel, hogy az a valóságban is Taylor Swift kedvence már.

Amíg az énekesnő vagy stábja nem erősíti meg ezt a világot alapvetően “megváltoztató” információt, addig bárkinek szabad a gazda.