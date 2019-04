A Bosszúállók egy másik szereplője is csatlakozik az Avatar folytatásához

A színész maga erősítette meg a hírt, és azt is elárulta, ki győzte meg, hogy elvállalja a szerepet.

Hivatalos: Vin Diesel is csatlakozik az Avatarhoz. Ezzel pedig két Bosszúállók sztár is a stábot erősíti, egyrészről Gamora, azaz Zoe Saldana, és a Groot hangját kölcsönző Diesel, akinek nem volt túl nagy kihívás valljuk be egyik Marvel-mozi sem.

Vin Diesel (Fotó: Sipa USA)

Vin az Entertainment Tonightnak elárulta, hogy ha nem is a legfőbb, de az egyik nyomós oka annak, hogy igent mondott az új szerepre, az éppen Zoe. A színésznő győzte meg, hogy írjon alá James Cameron új produkciójához.

Hogy már a második részben, vagy a tervben lévő másik három mozi egyikében, vagy mindegyikében szerepel majd Diesel, az egyelőre rejtély. A rendező eddig csak azt erősítette meg, hogy Sigourney Weaver új karakterrel tér vissza a folytatásban, valamint hogy a történetben van egy komolyabb időbeli ugrás, hiszen Jake-nek és Neytirinek lesz egy nyolcéves lánya.