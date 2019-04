Pink terápiával próbál kigyógyulni a depressziójából

A legfontosabb szerinte, hogy a mentális egészség kiemelt szerepet kapjon.

Pink alig látszik ki a munkából, hiszen épp legújabb albumát, a Hurts 2B Humant reklámozza, mely kapcsán adott legfrissebb interjújában őszintén beszélt a csillogó életét kísérő nehéz napokról.

Pink (Fotó: Getty Images/Kevin Mazur)

“A mentális egészség stigmái remélhetően hamarosan eltűnnek. Beszélni róla az egyik legfontosabb dolog, tudom milyen a szorongás, és manapság a gyerekek számára ez az egyik legsúlyosabb probléma. A mi generációnk terhe a depresszió és az öngyilkossági hajlam, mely a mai napig is is jelen van, és aminek a szorongás a táptalaja. Én is depressziós vagyok, rendszeresen szorongok, ráadásul mindent túlkombinálok. Éppen ezért terápiára járok, és a megfelelő emberekkel veszem magam körül” – vallotta be a kétgyermekes anyuka.

Az énekesnő azt sem szégyellte elárulni, mi házasságának titka. Mint kiderült, ő és Carey kapcsolatuk kezdete óta párkapcsolati tanácsadásra jár.

“Az elmúlt 17 évben, mióta együtt vagyunk, terápiára járunk. Ez a kulcsa annak, hogy még együtt vagyunk. Mindketten csonka családból jöttünk, és nem volt előttünk jó példa, egy működő kapcsolat” – idézi Pinket a Dailymail cikke.