Lekapcsolta a rendőrség a Kill Bill szereplőjét

Michael Madsen emiatt elesett egy filmszerződéstől.

Volt már jóval magasabban is a csillaga, keresett már jóval többet is, ezért egy 100 ezer dolláros gázsitól való elesés még Michael Madsent is érzékenyen érinti.

Michael Madsen (Fotó: Getty Images/Daniele Venturelli)

Történt ugyanis, hogy Land Roverével Malibuban karambolozott, és mivel nem volt teljesen józan, így nemcsak jogosítványát és jóhírét, de a Chronicles Of A Serial Killer című filmre ígért gázsiját is elvesztette az Aljas nyolcas, a Kill Bill és a Kutyaszorítóban nagyszerű színésze – írja a TMZ.

Mivel a történtek nem teszik lehetővé a gördülékeny forgatást, így bukta a szerepet, ami ironikus módon épp egy közúti rendőr karaktere lett volna.