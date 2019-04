Nyugtalanító képek - Britney Spears évek óta nem nézett ki ennyire rosszul

Mint április elején kiderült, Britney Spears mentális egészsége érdekében ismét terápiára szorult, most pedig az első képek is megjelentek az énekesnőről azóta, hogy önként bevonult egy rehabilitációs intézetbe. A fotók azonban aggasztóak, Britney távol van top formájától.

Britney Spears has been photographed for the first time since entering a mental health facility: https://t.co/Vz6bGQI7JU

— JustJared.com (@JustJared) 2019. április 22.