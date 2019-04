Arany fürdőkád lett Guinness-rekorder

Hétfőn ismerték el világrekordként a 154,2 kilogrammos aranymedencét, amelyben egy termálfürdő vendégei relaxálhatnak Szaszebo japán városban.

Az 1,3 méter átmérőjű aranykád elég tágas ahhoz, hogy két ember kényelmesen elférjen benne – közölte a fürdő igazgatója.

A világrekordok könyve megerősítette, hogy a 18 karátos aranyból készült, szabályos kör alakú medence nemcsak szépen csillog, hanem a gyakorlatban is megfelelően használható. A 150 kilogrammot is meghaladó kád, mint a világ legnehezebb arany fürdőkádja került be a rekordok könyvébe.

Japán arany fürdőkád (Fotó: Twitter.com/Asianewsteam)

A kád 800 millió jenbe (kétmilliárd forint) került, tokiói aranyművesek készítették a teljes felújításon átesett szaszebói termálfürdő számára.

Az exkluzív kád óránként 5400 jenért (13 700 forint) vehető igénybe, egyszerre legfeljebb négy személy által.