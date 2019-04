Adele házassága három évig tartott, válik a férjétől

A 30 éves énekesnő, Adele és 45 évs üzletember férje, Simon Konecki egy ideje már nem él együtt, a Just Jared információi szerint a pár a válás mellett döntött, melyet a feleség két rokona, Benny Tarantini és Carl Fysh is megerősített.

Hello, it's E! with some sad news: Adele and her husband Simon Konecki are calling it quits. https://t.co/InPVnGFDHi

— E! News (@enews) 2019. április 20.