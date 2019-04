Scarlett Johansson négyéves kislánya azt hiszi, anyukája tényleg szuperhős

A kis Rose szerint a színésznőnek kicsit sem átlagos a munkája.

Scarlett Johansson és Paul Rudd a minap a Lorraine talkshow vendégei voltak, ahol persze a napok múlva bemutatásra kerülő Bosszúállók: Végjáték című filmjüket promózták – írja a Dailymail.

Paul Rudd és Scarlett Johansson (Fotó: Getty Images/Karwai Tang)

A színésznő a filmben a Fekete Özvegyet alakítja, aki ugye szuperhős, akárcsak Vasember vagy Amerika Kapitány, van azonban valaki, aki koránál fogva még nem tud különbséget tenni valóság és szerep között. Ez a valaki pedig Scarlett négyéves kislánya, Rose, aki anyukája szerint is alaposan össze van zavarodva emiatt.

“Az irodába mentem, nem is a forgatásra tartottam, erre megkérdezte tőlem, hogy kivel fogok most harcolni. Szerintem úgy véli, hogy nincs hagyományos munkám. Elég absztrakt lehet ez egy négyéves számára” – mesélte nevetve Johannson, akit lánya valójában is szuperhősnek hisz.

A kis Rose-t a színésznő nagy részt egyedül neveli, az apa, Romain Dauriac ugyanis visszaköltözött Franciaországba, akitől Johannson 2017-ben vált el.