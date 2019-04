Fagyasztótasakban élte túl első napjait a koraszülött csecsemő

A négy hónappal hamarabb született Amina olyan apró és törékeny volt, hogy az orvosok egy műanyag uzsonnás tasakba bújtatták, hogy melegen tartsák. A tasak édesanyja méhét imitálta. A baba 76 napot töltött a kórházban, mielőtt hazaérhetett szüleivel otthonukba, Chicagóba – olvasható a The Sun hírlapban.

Az anyuka, Taylor Dobson azt nyilatkozta, rendkívül boldog, és szerencsésnek érzi magát most, hogy kislánya egy éves lett. Sokáig ugyanis attól féltek, hogy a csecsemő nem éli túl a történteket.

‘Our miracle baby was born 24 weeks early and survived thanks to a freezer bag’ https://t.co/3JMjkcpAWY

— The Sun (@TheSun) 2019. április 20.