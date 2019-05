Kisfia született Meghan hercegnének és Harry hercegnek – jelentette be a büszke apuka, mely meglepetés volt a szülők számára is. A hír alig fél órával azután érkezett, hogy a Buckingham-palota, a brit királyi család első számú londoni rezidenciája és hivatala bejelentette, hogy megindult a szülés. A hercegi pár hivatalos Instagram-oldala szerint azonban a brit sajtó alaposan le volt maradva, a pici ugyanis hétfőn, a hajnali órákban született meg 3260 grammal.

„Izgatottan jelenthetem be, hogy én és Meghan reggel óta egy kisfiú boldog szülei vagyunk, egy egészséges fiúé. Ez a legcsodálatosabb élmény, amit csak el tudok képzelni! Amit az anyák véghez visznek, az felfoghatatlan!” – mondta röviden a herceg a windsori birtok előtt várakozóknak, és megköszönte a nyilvánosság támogatását és örömét. A névről egyelőre nem nyilatkozott az apuka, melyek közül a fiúneveknél a top ötben a Nicholasnak, az Albertnek, a Philipnek, az Arthurnak és az Alexandernek jutott hely a fogadóirodák szerint. Annyi biztos, hogy a pici születésétől kezdve a Dumbarton grófja címet viseli – olvasható a Hello magazin cikkében.

A pici érkezése utáni nyilvános megjelenésre biztosan nem kerül sor, melyet Katalin hercegné mindhárom gyermeke esetén hagyományként megőrzött.

Prince Harry spoke to the press just after the #royalbaby's birth: "It’s been the most amazing experience I could ever have possibly imagined." https://t.co/7TQEa5VJxr pic.twitter.com/JxqeSVd45L

— CNN International (@cnni) 2019. május 6.