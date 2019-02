Szürreális, de eredetileg tényleg ő alakította volna Neot a Mátrixban

Szinte lehetetlen elképzelni a filmet Keanu Reeves nélkül, így tulajdonképpen hálásak lehetünk Will Smith-nek.

Will Smith saját Youtube-csatornáján igazán érdekes tartalmakkal szórakoztatja rajongóit. Legutóbb 50. születésnapja alkalmából élőben közvetítette, ahogyan kiugrik egy helikopterből, s bár a mostani nagy vallomása nem ennyire életveszélyes, mégis elképesztő sebességgel söpört végig az interneten.

Will készített egy videót, melyben egy egyébként igen vicces körítéssel elárulja, mi is az, amit leginkább megbánt karrierje során.

“Rendben van, szóval erre a történetre kicsit sem vagyok büszke, de az az igazság, visszautasítottam Neo szerepét a Mátrixban” – meséli Will, aki azonban most meg is magyarázza, miért döntött így.

A Men in Black sikere után keresték fel Smith-t a Wachowski-testvérek, akik akkor még nem számítottak tapasztalt filmeseknek Hollywoodban, így aztán nem is igazán tudták eladni az egyébként zseniális sztorit Willnek.

“Azt mondták, képzeljek el egy harcos jelenetet, amiben egyszer csak felugrok, de meg tudom állítani az ugrást, és mindeközben az emberek 360 fokban minden látnának majd körülöttem” – Smith nem érezte erősnek a sztorit, nem volt olyan jó képzelőereje, minta rendezőpárosnak.

via GIPHY

A Mátrix helyett így Will a Wild Wild West – Vadiúj vadnyugatot forgatta le, amit azóta is bán, de szerinte szívességet tett ezzel a világnak, így Keanu Reeves kaphatta meg a szerepet, aki tökéletesen hozta Neo karakterét.