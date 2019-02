Chris Evansről még nem készült ennyire rossz fotó – ezzel ő is egyetért

A világ legszexisebb férfiai közt tartják számon Chris Evanst, melyhez nagyban hozzásegítette Amerikai Kapitány karaktere. A színész azonban más filmeket is forgat, a vonzó borosta pedig ugye nem passzol minden karakterhez. A The Red Sea Diving Resorthoz például radikálisan meg kellett változtatnia a külsejét. Nem kell aggódni, az izmai még megvannak, azonban a színészt mostanában katonás frizurával és bajusszal látni, ami némileg ront a korábban mindig szívdöglesztő összehatáson.

Ezzel pedig végre Chris maga is egyetért. Történt ugyanis, hogy az Entertainment Tonight Canada egy igazán előnytelen fotóval számolt be egy jövőbeli filmjéről, amit egyszerűen nem tudott figyelmen kívül hagyni.

“Ez egyértelműen támadásnak vehető. Szó szerint több ezer fotó közül választhattak. Mit tettem ellened Kanada?” – vette viccesre a figurát Chris, aki Antoine Fuqua Infinite filmjében szerepel majd.

.@ChrisEvans to star in new #AntoineFuqua blockbuster Infinite https://t.co/jaHv59GLjB pic.twitter.com/nu0NNCIEP9

— ET Canada (@ETCanada) 2019. február 12.