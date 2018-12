Jennifer Lopez habcsóknak öltözött, de neki ez is jól állt

Új filmje premierjén tündökölni szeretett volna, ebben a ruhában pedig tényleg rá irányult minden figyelem.

Jennifer Lopez fantasztikus énekesnő, de épp olyan tehetséges színésznő is, aki jó pár év kihagyás után ismét romantikus vígjátékban szerepel.

Minden szem rászegeződött (Fotó: Getty Images/Daniel Zuchnik)

Az Álommeló New York-i premierjére, a Regal Union Square-en került sor, az alkalomból pedig Lopez nem fogta vissza magát, egy minden tekintetben óriási Giambattista Valli kreációban lépett a vörös szőnyegre, melynek uszályához egy külön személyzet is elfért volna. Mit is jelent pontosan a habos-babos kifejezés? Jen tüllös, pink ruhájánál megfelelőbb illusztrációra nincs is szükség.

Lopezt szerelme, az exbaseballjátékos, Alex Rodriguez is elkísérte a nagy eseményre, akik ezúttal is a világ tudomására hozták, hogy fülig szerelmesek. A pár nemrégiben költözött össze, a gyerekeik is jól kijönnek egymással (mindkettőjüknek két csemetéje van az előző kapcsolatából), és az esküvő is szóba került már. Egyelőre azonban élvezik a mindennapokat, és nem győznek elégszer hálát adni azért, hogy egymásra találtak.