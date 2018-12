Jennifer Aniston nyilatkozata óriási meglepetés a Jóbarátok rajongóinak

A színésznő őszintén válaszolt a sorozat folytatását firtató kérdésre.

James Cordennek sikerült az, ami műsorvezetők és riporterek hadának eddig még nem. Jennifer Aniston az esti talkshow-ban végre bevallotta, hogy szívesen folytatná a Jóbarátokat, a történet felélesztése azonban nem rajta, és nem is a többi női főszereplőn múlik.

„A lányokkal mindig is örömmel belevágtunk volna, a fiúk voltak azok mindig is, akiket kevésbé villanyozott fel az ötlet valami oknál fogva” – árulta el a Rachelt alakító színésznő. Kijelentése persze azonnal elkeserítette a közönséget, így Jennifer felvetette, hogy ez talán nem is baj, hiszen így csinálhatnának egy “Golden Girls” (Öreglányok sorozat – a szerk.) verziót Rachellel, Phoebe-vel és Monicával, hiszen Courteney Cox és Lisa Kudrow biztos rábólintana.

A Jóbarátok női főszreplői: Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller) és Lisa Kudrow (Phoebe Buffay) (Fotó: NBCUniversal)

Bár könnyen lehet, hogy Kudrow-t is győzködni kellene. Ő így nyilatkozott Conan O’Briennek korábban a lehetőségről:

„A sorozat a 20-as és a 30-as éveikben járó fiatalokról szólt, és nem a 40-esekről és az 50-esekről. Ha ugyanazokkal a problémákkal küzdenének, az már nem lenne vicces, inkább csak szomorú.”