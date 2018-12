Édesanyja 23 éves estélyijében tündökölt a svéd Viktória hercegnő

Viktória svéd királyi hercegnő és férje, Dániel herceg is tiszteletét tette a Nobel-díj átadásán Stockholmban, ahol a hercegnő ruhája óriási figyelmet kapott. Nem alaptalanul, hiszen az ezüst és rózsaszín Nina Ricci kreációval édesanyja, Szilvia királyné előtt tisztelgett, aki 23 évvel ezelőtt ugyanebben a ruhában jelent meg, ugyanezen jeles esemény alkalmából.

Viktória tiarája szintén igen fontos családi ékszer, mely édesanyjának is nagy kedvence volt. Ezt viselte az XVI. Károly Gusztáv svéd királlyal kötött esküvője előtti gálaesten 1976-ban.

