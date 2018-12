Rupert Grint: a Harry Potter alatt vesztettem el önmagam

Tizenegy évesen a világ leghíresebb gyerekkönyvének egyik főszereplőjét alakítani nem csak móka és kacagás, ahogy a gyereksztárok, így Rupert Grint élete sem volt az. A Harry Potter-filmekben Ron Weasley-t megformáló brit színész 30 évesen még mindig beskatulyázása ellen küzd, ahogy a blockbusterek esetében a színészek szinte mindig.

