Amy Adams búcsúzik Supermantől - nem lesz többé Lois Lane

A DC állítólag elindított egy újratervezési folyamatot, melyben Adamsnek már nem jut szerep.

Nem alakítja többé Superman szerelmét, Lois Lane-t az Oscar-díjra jelölt amerikai színésznő, Amy Adams. A stúdió egyelőre nem erősítette meg a hírt, Amy azonban a Varietynek így fogalmazott:

Amy Adams (Fotó: Getty images/Steve Jennings)

“Azt hiszem már nem vagyok tagja a DC univerzumnak. Újragondolják a dolgokat, de részleteket nem tudok” – nyilatkozta.

A színésznő a 2013-as Az Acélemberben, a 2016-os Batman Superman ellen – Az igazság hajnalában, és a tavalyi Az Igazság Ligájában alakította Superman párját.

Henry Cavill (Fotó: Getty Images/Mike Marsland)

Több pletyka is felröppent a főszereplőket illetően, állítólag a DC-től két további sztár, Ben Affleck (Batman) és Henry Cavill (Superman) is búcsúzik, utóbbival kapcsolatban egy sejtelmes nyilatkozatot közzétett a Warner, melyben leszögezték, hogy Cavillel továbbra is baráti a viszonyuk, de a Superman-filmek jövője még nem eldöntött. Bármit is jelentsen ez…