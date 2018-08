Nicole Kidman férje kínos helyzetbe került a pénztárnál

Bizonyos Ruth Reed New Jersey új rocksztárja, miután egy áruházban pénzzel segítette ki Nicole Kidman coutry énekes férjét, Keith Urbant. A tanárként dolgozó hölgy időről-időre kihúzza csávából azokat, akiknél nincs annyi pénz, hogy kifizethessék a kosarukba pakolt termékeket. A minap pedig az egyébként milliomos énekes mögött várt a sorára, aki a pénztárnál vette már csak észre, hogy nincs nála elegendő dollár.

Woman helps man short on cash at Wawa. When she told him he looked like Keith Urban, he said, "I am." https://t.co/Fg6jP4KCRC pic.twitter.com/APu3OwtF49

— CBS News (@CBSNews) 2018. augusztus 7.