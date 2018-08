Gordon Ramsay megmutatta életmódváltásának elképesztő eredményét

A sztárséf a tengerpartról posztolt fotót magáról.

A most 51 éves Gordon Ramsay arca mindig is illett kemény, sokszor karcos, szókimondó stílusához. A homlokán levő mély barázdák, a szeme alatti árkok, az érett ráncok markáns férfiról árulkodtak, a séf azonban nem volt kibékülve tükörképével. Két éve plasztikai sebészhez fordult, hogy lágyítson vonásain, mely kisebb sikerrel, végül is sikerült. A ruhaméretével azonban továbbra sem volt kibékülve.

Gordon Ramsay. (Fotó: AFP)

Gordon évekkel ezelőtt eldöntötte, hogy életmódot vált. Ennek nem csak az volt az oka, hogy a mérleg 113 kilót mutatott alatta, hanem mert félt, hogy felesége, Tana elhagyja, amiért elhanyagolta magát. Gordon ma már közel 25 kilóval kevesebb, bár 2013-ban ismét meg kellett küzdenie önmagával, elkezdte ugyanis visszahízni a már ledolgozott felesleget.

Mi volt sikerének a titka? Elhagyta a tejet, a sajtot, valamint minden étkezés előtt megiszik több pohár vizet, hogy ne kezdjen féktelen falatozásba. Ezen felül a sport lett a főzés mellett a második szenvedélye, több Ironman próbán is részt vett már, az úszás, futás, kerékpározás már mindennapjai szerves részét képezik.

Gordon Ramsay (@gordongram) által megosztott bejegyzés, Aug 3., 2018, időpont: 3:23 (PDT időzóna szerint)

És, hogy kitartásának eredményét is megmutassa a világnak, Gordon közösségi oldalán tett közzé egy képet, melyen fürdőnadrágban pózol. Rajongói elismerő kommentekkel kezdték el bombázni a séfet, aki éppen a londoni triatlonra készül.