Demi Lovato megtörte a csendet - ezt üzente a kórházból rajongóinak

Az énekesnő egy jó ideig biztosan nem koncertezik majd.

Demi Lovatót herointúladagolás gyanújával szállították kórházba két héttel ezelőtt, de hogy pontosan milyen szert vett be az énekesnő, azt a mai napig nem erősítették meg. Eddig csupán a barátok nyilatkozataiból lehetett tudni, hogy Demi állapota kielégítő, és hogy hamarosan egy rehabilitációs intézetbe költözik, hogy ott megküzdjön függőségével, most azonban ő is megtörte a csendet, és üzent követőinek Instagram oldalán keresztül.

Demi Lovato. Fotó: Getty Images

“Mindig is nyíltan beszéltem a függőségemről, ez a betegség nem olyasvalami, ami idővel eltűnik. Ez egy olyan betegség, amin újra meg újra felül kell kerekedni, most ismét ezen van a sor. Most időre van szükségem a gyógyuláshoz, ahhoz, hogy elinduljak a józanság felé vezető úton. A szeretetet, amit nekem küldtetek, sosem fogom elfelejteni és nagyon várom azt a pillanatot, amikor elmondhatom, hogy átértem a másik oldalra. Folytatom a küzdelmet!” – olvasható a vasárnap közzétett posztban.

Demi rokonai és barátai meg vannak róla győződve, hogy állapotában akkor állna be számottevő javulás, ha egy időre, vagy talán örökre otthagyná a szórakoztatóipart. Nyílt levele erre nem tér ki, azonban az borítékolható, hogy amíg nem jut túl a mély ponton, addig rajongói elfelejthetik a koncerteket.