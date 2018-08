Visszatér mindenki kedvenc űrlénye, Alf

Az 1986-tól 1190-ig futó, összesen négy évadot megért Alf című sorozat visszatér a képernyőkre. A Variety csütörtökön számolt be róla, hogy a Warner Bros már el is kezdte az új széria előkészületeit.

‘ALF’ to Return from Melmac in #TV Reboot https://t.co/WcknljJkXD pic.twitter.com/brNhFqV3je

— Shows Broadcast (@Shows_Broadcast) 2018. augusztus 2.