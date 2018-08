Nagyot nőttek Christina Aguilera gyönyörű gyerekei

Maxet és Summert édesanyjukkal fotózták a Harper's Bazaar magazinnak.

Christina Aguilera igazi anyatigris, gyerekeitől folyamatosan próbálja távol tartani a sajtót, így közösségi oldalán is csak ritkán tesz közzé róluk képeket. Ezért is kifejezetten hiánypótló a minap róluk megjelent portré. A tízéves Max, aki előző házasságából született, és a jelenlegi vőlegényétől, Matthew Rutlertől született hároméves Summer is nagyot nőtt, most először pedig hárman együtt pózoltak a Harper’s Bazaar magazinnak.

“Imádom a “mama maci” szerepet, támogatást, erőt és biztonságos menedéket nyújtok az én kicsikéimnek és tisztában vagyok vele, hogy mindenek felett ez a legfontosabb feladatom” – nyilatkozta.

Christina hat év óta először rukkolt elő új albummal, a Liberation a múlt hónapban jelent meg, sajnos azonban rossz időben, pár órával Beyoncé és Jay Z meglepetés közös lemeze, a Everything Is Love előtt.