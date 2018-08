Madonna elhagyta Amerikát, most elárulta, hogy miért

Az énekesnő ismét bebizonyította, hogy számára a gyermekei az elsők.

Madonna már egészen otthonosan érzi magát Portugáliában, bár egy 18. századi, exkluzívan berendezett lisszaboni kastélyban, melyben ő is él gyerekeivel, a 12 éves David Bandával, a Mercy Jamesszel, valamint ötéves ikreivel, Stellával és Estherrel, mi is biztosan hamar megszoknánk az új környezetet.

És hogy milyen is az élete a családnak Lisszabonban? Arról Madonna Instagramján egy videót is megosztott, mely az olasz Vogue fotózásakor készült:

Madonna (@madonna) által megosztott bejegyzés, Aug 2., 2018, időpont: 11:43 (PDT időzóna szerint)

Az énekesnő a magazinnak most azt is elárulta, miért is hagyta maga mögött Los Angelest:

“A fiam, David szeptemberben lesz 13 éves. Nagyon kicsi korától kezdve az volt minden vágya, hogy egyszer profi futballjátékos lehessen. Bármit megtettem volna azért, hogy megtaláljam számára a legjobb akadémiát és edzőt, azonban Amerikában a világ többi részészéhez képest sokkal gyengébb a futball oktatás. Láttam, hogy csalódott, így elérkezettnek láttam az időt a továbblépésre. Változásra volt szükségünk, magam mögött akartam hagyni Amerikát egy időre. Éltem már más helyeken is, tíz évig Londonban például. Szeretem magamat új kihívások elé állítani, szeretek kockáztatni” – nyilatkozta a hamarosan 60 éves énekesnő.

Madonna és fia, David a 2018-as világbajnokság egyik mérkőzésén. Fotó: Getty Images/Octavio Passos

Madonna a hét elején jelentette be egyébként, hogy a Malawiban élő árvák és más kiszolgáltatott helyzetű gyermekek támogatását célzó adománygyűjtéssel ünnepli közelgő születésnapját. A díva a Facebookkal együttműködve indította el hétfőn az adománygyűjtést, amely egészen augusztus 31-ig tart. A kezdeményezés támogatói Madonna Facebook-oldalán tudnak közvetlenül adakozni, de a közösségi portálon bárki indíthat saját gyűjtést a kampányhoz kapcsolódóan. A felajánlott összegek a popénekesnő jótékonysági szervezetéhez, a Raising Malawihoz kerülnek.