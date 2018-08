Így néznek ki az ikrek, akik a Jóbarátokban Rachel lányát alakították

A lányok már 16 évesek, és új filmjüknek hála talán karrierjük is beindul.

Egy ideje már nincs olyan színész ikerpár, akikért rajongani lehetne, és már az is eléggé unalmas, hogy mindenki az Olsen ikreket sírja vissza. Ideje túllépni rajtuk, hiszen itt vannak a Sprouse ikrek, akik készen állnak, hogy Ashley és Mary-Kate szerepét átvegyék a rivaldafényben.

Cole és Dylan Sprouse neve egyelőre még keveseknek cseng ismerősen, és arcról sem biztos, hogy be tudnák azonosítani őket, hiszen amikor utoljára a képernyőn szerepeltek, még kisbabák voltak. Ők az ikrek, akik felváltva játszották Rachel és Ross lányát, Emmát a Jóbarátokban.

A lányok a múlt hónapban töltötték be a 16-ot, melyről Instagramjukon is megemlékeztek. Azonban nem csak emiatt volt mit ünnepelniük, hanem azért is, mert szerepet kaptak az Us című horrorban, melyben olyan nagy nevekkel játszhatnak majd együtt, mint Elisabeth Moss és Lupita Nyong’o.