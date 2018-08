Észbontó helyszínen nézhették meg a legelszántabb rajongók Tom Cruise új filmjét

Kétezer szerencsés rajongó – bár a szerencsés ez esetben relatív – élete talán legfantasztikusabb mozis élményét van túl, ők azok, akik jegyet szereztek a Mission: Impossible – Utóhatás című film különleges vetítésére. Az eseményt a filmben is több jelenetnek helyt adó, norvégiai Szószék sziklán tartották, mely kétezer láb magas és nem éppen az a filmezős helyszín.

2,000 feet, 2,000 people, 4 hours of hiking. The most impossible screening of #MissionImpossible Fallout. Thank you all for coming! I wish I could have been there. pic.twitter.com/ufi1FkP6KI

— Tom Cruise (@TomCruise) 2018. augusztus 2.