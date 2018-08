Mélyen a zsebbe kell nyúlnia, ha szeretné megkaparintani Han Solo dzsekijét

Szakértők szerint akár egymillió fontot is fizethetnek azért a dzsekiért, amelyet Harrison Ford viselt Han Solo szerepében a Star Wars – A Birodalom visszavág című 1980-ban bemutatott filmben, a kabátot szeptember 20-án árverezik el Londonban.

Han Solo's 'Star Wars' jacket from 'Empire Strikes Back' expected to sell for more than $1.3M in auction https://t.co/9gvfodYREL pic.twitter.com/0zFYMNnZgx

— New York Daily News (@NYDailyNews) 2018. augusztus 2.