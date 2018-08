Kisbabát vár a 48 éves Naomi Campbell?

Gyanús ultrahang felvételt osztott meg a manöken feltételezett kedvese.

A 48 éves Naomi Campbell és a 35 éves rapper, Skepta 2016-ban a British Fashion Awardson találkozott először, azóta is fel-fel röppentek e pletykák, hogy együtt járnak, bár ezt eddig egyik fél sem ismerte el a sajtóban. Több árulkodó, a közösségi médiában elejtett utalás is azt erősítette meg rajongóikban, hogy egy párt alkotnak, sőt, a tavasszal kettejükről megjelent GQ címlapfotót akár beismerésként is el lehetne könyvelni.

Skepta (@skeptagram) által megosztott bejegyzés, Júl 30., 2018, időpont: 8:41 (PDT időzóna szerint)

Vélt vagy valós szerelmüket azért firtatjuk, mert a napokban kiderült, a rapper apa lesz.

Skepta, akinek eredeti neve Joseph Junior Adenuga, a minap egy ultrahang felvételt tett közzé Instagramján, melyen tisztán olvasható az “Adenuga baba” felirat, kommentet azonban nem fűzött a bejegyzéshez, ahogyan Naomi sem reagált rá, vagy osztotta azt tovább.

Naomi a nyáron szinte csak a hasát takaró kreációkban jelent meg nyilvánosan. Fotó: Getty Images

Ennek ellenére a rajongók arra következtettek a sejtelmes felvételből, hogy a topmodell első gyermekét várja, ami egyelőre csupán feltételezés.