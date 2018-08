Jennifer Aniston végre tisztázta a gyerekkérdést

Mikor lesz belőle anyuka? Most erre a kérdésre is nyíltan válaszolt az ismét szingli színésznő.

A 49 éves Jennifer Aniston nem a legszerencsésebb a szerelemben. Miután Brad Pitt elhagyta őt Angelina Jolie miatt, idén februárban kiderült, hogy Justin Theroux-szal kötött frigyének is vége. A világ azonnal “magához ölelte” Jent, a sajtóban sorra jelentek meg az érte aggódó cikkek, azonban ő nem kér senki sajnálatából, ugyanis teljesen jól érzi magát a bőrében.

instylemagazine (@instylemagazine) által megosztott bejegyzés, Aug 1., 2018, időpont: 5:00 (PDT időzóna szerint)

“Az egész őrület! Annyi tévhit kering rólam, hogy ‘Jen nem tud egy férfit sem megtartani’, vagy hogy ‘Jen nem akar babát, mert elkötelezte magát a karrierje mellett”, vagy épp az, hogy ‘Jen szíve összetört”. Először is, minden tisztelettel, de nem tört össze a szívem!”- nyilatkozta az InStyle magazinnak a színésznő.

Aniston azt is kiemelte, hogy senki sem tudhatja, hogy mi zajlik a zárt ajtói mögött, így minden feltételezés és elmélet légből kapott és nem fedi a valóságot. Kicsit sem!

instylemagazine (@instylemagazine) által megosztott bejegyzés, Aug 1., 2018, időpont: 5:15 (PDT időzóna szerint)

A színésznő arra is utalt, hogy őt és párját nagyon megviselték a gyerekkérdést firtató cikkek, utalva arra is, hogy egészségügyi gondjai (vélhetően termékenységi nehézségekre gondol – a szerk.) mentálisan is megviselték. Tehát szó nincs arról, hogy ne szeretne anyuka lenni, de mint ahogy ő fogalmazott, ő talán nem azért van a földön, hogy új életet hozzon a világra, ezzel a gondolattal pedig láthatóan ki is békült.

A színésznő egyébként éppen Olaszországban forgatja legújabb filmjét a Netflixnek. Az Murder Mysteryben olyan színészek lesznek a partnerei, mint Adam Sandler vagy Luke Evans.