Eva Longoria megmutatta imádnivaló kisfiát

Hat hetesen címlapsztár lett a kis Santiago.

Júniusban született meg a 43 éves Eva Longoria és José Bastón első közös gyermeke. A pici kisfiú lett és a Santiago nevet kapta, arra azonban, hogy megtudjuk, kire hasonlít, jó néhány hetet várnunk kellett.

Eva Longoria Baston (@evalongoria) által megosztott bejegyzés, Júl 31., 2018, időpont: 10:12 (PDT időzóna szerint)

A színésznőt a szülés után, és július elején is fotózták már a picivel, azokon a képeken azonban csak az apró kezeit csodálhattuk meg, de az Hola! magazin szerdán megjelenő amerikai kiadásának címlapján már szó szerint integet a gyerkőc a kamerának.

“Végre itt van! Santiago Enrique Baston az egész világnak köszön. Alig vártam, hogy megoszthassam veletek ezt a képet” – tette ki Instagram oldalára is a címlapot a büszke anyuka.

Eva Longoria Baston (@evalongoria) által megosztott bejegyzés, Júl 28., 2018, időpont: 9:50 (PDT időzóna szerint)

Eva az interjúban elárulta, hogy már terhessége kezdetén bevonta férje előző kapcsolatából született gyermekit öccsük érkezésébe, sőt, ők segítettek kiválasztani a baba keresztneveit is. Eva jelenleg a Bahamákon pihen, ahová természetesen újszülöttjét is magával vitte. Sehol sem könnyű egy pár hetes csecsemővel, de abban a lélegzetelállító környezetben talán a virrasztásokat is könnyebb túlélni.